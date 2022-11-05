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2022-11-05
Іноземець викрав в українки 2-річну дитину: слідував на шляху до Угорщини
До прикордонників звернулася жінка з повідомленням про викрадення її дворічної дитини.
З’ясувалося, що громадянин Іраку хотів вивезти малечу за кордон без дозволу матері. Для цього він послідував потягом до Угорщини.
"Чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску Чоп (Дружба). Він планував виїхати потягом до Угорщини. Під час вивчення документів було встановлено, що чоловік дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці були завчасно проінформовані, тож знайшли чоловіка та передали його Нацполіції.
Алексей Ионов, politeka.net