У Києві в «дорожньому конфлікті» вбили добровольця ДФТГ «Свобода»

У 34-річного військового залишилися дружина і немовля.

У Києві в «дорожньому конфлікті» вбили добровольця ДФТГ «Свобода»

У Києві в результаті дорожнього конфлікту вбили 34-річного військовослужбовця добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербину, який готував документи на мобілізацію в батальйон «Свобода» в ЗСУ. Про це повідомляє поліція та заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

21 жовтня близько 16:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Оперативний черговий скерував на місце слідчо-оперативну групу та лікарів. Прибувши на місце, поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водіями «Хюндай» (Щербиною) та «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі.

Водій та пасажири «Лексус» побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента і втік на авто разом з поплічниками. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія та двох пасажирів:

  • Ігнатенко Леоніда Івановича (30.05.1982);
  • Котирло Ігоря Валерійовича (20.12.1998);
  • Вільцанюка Вячеслава Володимировича (04.06.1996).

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів «Лексус» за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). За процесуального погодження окружної прокуратури фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі.

У Щербини залишилися дружина та немовля.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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