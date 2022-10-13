Дружина продюсера "Квартал 95" вирушила до спортзалу після того, як "бахнуло": "Людей зовсім мало"

анна Саліванчук

Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як приходить до тями.

Ганна Саліванчук вирішила показати шанувальникам, як цього разу приходить до тями і морально дозволяє собі трохи розслабитися після стресових кількох днів. Незважаючи ні на що, артистка продовжує займатися у спортзалі і продовжує працювати над фігурою.

Ще недавно Саліванчук зізналася, що дуже хоче скинути щонайменше п'ять кілограм, тому вона обрала для себе цілу програму - масаж, басейн, тренування та своє меню.

Успіхами артистка ділиться в мережі, а в Інстаграмі її підтримують коментарями.

У новому спортивному костюмі Ганна показала, як відбуваються заняття після пережитого стресу через обстріли окупантів:

«Їду шукати гарного настрою. Після того, як бахнуло у спорт-лайф – людей зовсім мало», - розповіла Саліванчук.

Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує наднирникам виділяти гормони стресу – адреналін та кортизол. Але також є і поганий сон, напруга, втома, тахікардія, оніміння, сором, недовіра, дратівливість та багато іншого.

Це важливі реакції, що допомагають організму боротися із джерелом небезпеки. І зараз, на жаль, це норма для всіх українців. Давайте собі можливість відпочити» – висловилася Ганна.


Дарина Силина, politeka.net





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