Дружина продюсера "Квартал 95" вирушила до спортзалу після того, як "бахнуло": "Людей зовсім мало"

Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як приходить до тями.

Ганна Саліванчук вирішила показати шанувальникам, як цього разу приходить до тями і морально дозволяє собі трохи розслабитися після стресових кількох днів. Незважаючи ні на що, артистка продовжує займатися у спортзалі і продовжує працювати над фігурою.

Ще недавно Саліванчук зізналася, що дуже хоче скинути щонайменше п'ять кілограм, тому вона обрала для себе цілу програму - масаж, басейн, тренування та своє меню.

Успіхами артистка ділиться в мережі, а в Інстаграмі її підтримують коментарями.

У новому спортивному костюмі Ганна показала, як відбуваються заняття після пережитого стресу через обстріли окупантів:

«Їду шукати гарного настрою. Після того, як бахнуло у спорт-лайф – людей зовсім мало», - розповіла Саліванчук.

Що відбувається в організмі під час стресової реакції? Мозок, сприймаючи загрозу, сигналізує наднирникам виділяти гормони стресу – адреналін та кортизол. Але також є і поганий сон, напруга, втома, тахікардія, оніміння, сором, недовіра, дратівливість та багато іншого.

Це важливі реакції, що допомагають організму боротися із джерелом небезпеки. І зараз, на жаль, це норма для всіх українців. Давайте собі можливість відпочити» – висловилася Ганна.