Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."

Jerry Heil оголосила після довгої відсутності, розповівши про свою проблему.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму синглу "Охорона - скасування". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. І через це зірку заблокували в Інстаграмі, після чого Володимир Дантес розповів, де слідкувати за Яною. Але Jerry Heil через деякий час вдалося повернути свою сторінку, після чого вона опублікувала довгоочікувану посаду.

"Дякую Мінцифри, що відновили мій профіль, який інста зніс за правду!

Ця пісня присвячена татам, завдяки яким відчувається опора. Тим що виховали нас і тим, що будь-якої миті готові стати перед нами і за нами горою!

Якщо не чули або не бачили – посилання на біо!

А в сторож чекаю на вас з чудовою новиною", - написала Яна під публікацією, де презентувала свою нову пісню.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ти неймовірна, дякую тобі", "Як завжди до мурашок, кожне слово, кожна пісня", "Люблю свого батька, він найкращий".