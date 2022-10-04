Надя Дорофєєва у напівпрозорих міні-шортах та кроп-топі показала, якою її вдома бачить Кацурін

Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом та переїздом до ресторатора Михайла Кацуріна нечасто ділиться з фанатами домашніми знімками. Разом зі своїм новим коханим українська виконавиця намагається менше розповідати про роман.

Цього разу з фанатами ексучасниця гурту "Время и Стекло" поділилася знімком, зробленим у квартирі, де вона живе з київським ресторатором. Вона зробила фото в дзеркалі в кімнаті з відкритим плануванням та видом на кухню.

У кадрі Надя Дорофєєва постала у напівпрозорих лляних шортах та білому короткому топі. Домашнє вбрання у всій красі підкреслило струнку фігуру зірки. 32-річна артистка може похвалитися красивими довгими ногами без вад, плоским животом, вузькою талією, пишними грудьми та шовковою підтягнутою шкірою.

Свій образ виконавиця завершила трендовими аксесуарами, волосся залишила розпущеним, перекинувши його на один бік, а також відмовилася від макіяжу.

Засвітила Надя Дорофєєва й інтер'єр квартири, в якій живе разом із Михайлом Кацуріним. У великій кімнаті ідеально рівні світлі стіни та стелі, велике кругле дзеркало у дерев'яній рамі, плетені меблі. Кухня виконана в ретро-стилі з трендовою білою плиткою, меблями м'ятного відтінку і сучасною технікою.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилися романтичним знімком із коханим: “Фото, яке ніхто не бачив“.