Потап показав свій контракт добровольця тероборони у відповідь на глузування в мережі

В одному з недавніх інтерв'ю Олексій Потапенко (Потап) заявив, що під час своєї 7-місячної відсутності в Україні "заочно" записався до тероборони, інформує Апостроф.

"Я сказав батькові: "Хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду робити те, що вмію. Доносити все про Україну", - сказав 41-річний артист програмі "ЖВЛ".

Увагу на його дивні слова звернули як цивільні особи, так і військовослужбовці територіальної оборони ЗСУ. Багато хто відзначив, що "заочна" участь у ТрО - нонсенс.

"Заочний фронт, дякую", - пишуть люди у Twitter. "Так зване ТРО Барселони". "А так можна було? Тоді й мене на передову запишіть... Заочно". "Потап служить у ТрО віддалено!"

Фото: Twitter

Потап не став довго відмовчуватись, і у відповідь на глузування опублікував в Instagram-історіях фотографію свого контракту добровольця територіальної оборони.

"Очно, - написав артист, який виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ і повернувся у вересні. - Для всіх "зрадошукачів". Нагадаю, зрада починається з літери Z".

Фото: instagram.com/realpotap

Потап приховав назву територіальної громади та ім'я свого командира. Він також не розповів, коли підписав контракт і чим збирається займатися в рамках своєї служби.

Нагадаємо, що ТрО - окремий рід сил ЗСУ, який відноситься до легкої піхоти. Серед завдань тероборони – захист населення до моменту розгортання на території військ, участь в охороні та захисті державного кордону, підготовка громадян до національного опору, охорона об'єктів інфраструктури, боротьба з ДРГ. Членство у ТрО при цьому не звільняє від військової служби під час мобілізації. Добровольці тероборони, які за станом здоров'я придатні до військової служби, можуть бути покликані для комплектації військових частин сил ТрО ЗСУ.


Наталка Лавринець, Апостроф





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