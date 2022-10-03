Сиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в Україні

Українська співачка Оля Цибульська п’ять місяців жила на Рівненщині разом із чоловіком та сином, однак нещодавно повернулася до Києва. Артистка зважилася на цей крок з кількох причин, одна з яких – Нестору час повертатися за шкільну парту.

У програмі ЖВЛ виконавиця зізналася, що рішення про офлайн навчання не було для неї простим, тому у перший навчальний день вона чекала свою дитину під школою. Зіркова мама розуміє, що у закладі є надійне підвальне приміщення, куди діти зможуть піти у разі небезпеки, однак сподівається, що повітряних тривог буде якомога менше, і діти зможуть комфортно продовжити навчання, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/cybulskaya

"В перший день навчання пішов до школи разом із мамою. Я сиділа під школою. Мені дуже складно дався цей перший день. Була повітряна тривога і я билася головою в стінку декілька секунд, і моя мама так само. Але потім я пояснила собі там [в школі] безпечне приміщення", - сказала знаменитість.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Крім того, співачка зізнається, що її син важко переживає події в Україні, як і мільйони інших дітей. Артистка зазначила, що замість дитячих безтурботних роздумів Нестор придумує їдеї стосовно того, як боротися з росіянами:

"Він кожного дня пропонує ідеї, як перемогти росіян. Він підходить до мене і каже: "Мама, ти можеш комусь подзвонити?" В нього є, наприклад, ідея створити роботів, щоб не відправляти наших хлопців на фронт. Загинув мій друг Карім Гуламов, з яким Нестор спілкувався по відеозв’язку. Після чого син каже: "Подзвони комусь, і давай створимо роботів і відправимо їх на фронт".

Оля Цибульська – українська співачка, теле- та радіоведуча, авторка пісень. Заміжня. Свого чоловіка, Сергія Грисюка, який уникає публічності, представила громадськості лише нещодавно. Артистка розповідала, що історія їхнього кохання почалася ще в школі. У січні 2015 року у пари народився, якого вони назвали Нестор.