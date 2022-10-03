Сиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в Україні

Українська співачка Оля Цибульська п’ять місяців жила на Рівненщині разом із чоловіком та сином, однак нещодавно повернулася до Києва. Артистка зважилася на цей крок з кількох причин, одна з яких – Нестору час повертатися за шкільну парту.

У програмі ЖВЛ виконавиця зізналася, що рішення про офлайн навчання не було для неї простим, тому у перший навчальний день вона чекала свою дитину під школою. Зіркова мама розуміє, що у закладі є надійне підвальне приміщення, куди діти зможуть піти у разі небезпеки, однак сподівається, що повітряних тривог буде якомога менше, і діти зможуть комфортно продовжити навчання, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"В перший день навчання пішов до школи разом із мамою. Я сиділа під школою. Мені дуже складно дався цей перший день. Була повітряна тривога і я билася головою в стінку декілька секунд, і моя мама так само. Але потім я пояснила собі там [в школі] безпечне приміщення", - сказала знаменитість.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Крім того, співачка зізнається, що її син важко переживає події в Україні, як і мільйони інших дітей. Артистка зазначила, що замість дитячих безтурботних роздумів Нестор придумує їдеї стосовно того, як боротися з росіянами:

"Він кожного дня пропонує ідеї, як перемогти росіян. Він підходить до мене і каже: "Мама, ти можеш комусь подзвонити?" В нього є, наприклад, ідея створити роботів, щоб не відправляти наших хлопців на фронт. Загинув мій друг Карім Гуламов, з яким Нестор спілкувався по відеозв’язку. Після чого син каже: "Подзвони комусь, і давай створимо роботів і відправимо їх на фронт".

Оля Цибульська – українська співачка, теле- та радіоведуча, авторка пісень. Заміжня. Свого чоловіка, Сергія Грисюка, який уникає публічності, представила громадськості лише нещодавно. Артистка розповідала, що історія їхнього кохання почалася ще в школі. У січні 2015 року у пари народився, якого вони назвали Нестор.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"Юна дочка Беллуччі у прозорій сукні несподівано перевершила маму: "Щось неземне"
Блок рекламы


Похожие новости
Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."
Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"
Обдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраївОбдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраїв
"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни
Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."Дочка Полякової чесно відповіла, чому не стала вчитися в Україні: "За кордон вступила лише тому..."
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"
Повернення "Голосу країни" без Вакарчука, але з Потапом розділило глядачів: "В Україні траур, а вони..."Повернення "Голосу країни" без Вакарчука, але з Потапом розділило глядачів: "В Україні траур, а вони..."
Дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка: "Не забудьте привітати"Дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка: "Не забудьте привітати"
Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."
Саніна з The Hardkiss впала в емоційну яму і розповіла, хто допоміг з неї вибратися: "Як ніхто інший піднімають..."Саніна з The Hardkiss впала в емоційну яму і розповіла, хто допоміг з неї вибратися: "Як ніхто інший піднімають..."
Последние новости
Подгружаем последние новости