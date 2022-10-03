Кайлі Дженнер у прозорому вбранні збентежила епатажним виходом у світ: "Леді в мереживах"

Кайлі дженнер

Відома модель Кайлі Дженнер у прозорому вбранні з чорними мереживами та трендовими аксесуарами з'явилася на публіці.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер після модного показу в Парижі вирішила відзначитися і з'явилася на світській вечірці у прозорому вбранні з чорними мереживами.

У чорних мереживах та сіточці Кайлі із задоволенням покрасувалася перед камерами, а її вечірній макіяж та дорогі аксесуари доповнили нову цибулю. Для демонстрації свого образу модель вирішила показати в мережі і сам процес переодягання – як стилісти допомагали їй перетворитися для нового виходу в світ.

«Леді у мереживах; це ж чудово ??; схвалюю такий підхід ?; Симпатична мамасита ??; Перший ?; Гарно ♥??; Чудово ?; Номер один ?; Сліпуча дівчина; Я люблю тебе Кайлі!!?; Корольова» - пишуть у мережі.

Також Кайлі хвалиться трендовими образами, розповідає про свої успіхи та ділиться різними новинками зі своєї лінійки косметики.

Відомо, що 25-річна зірка прилетіла до Парижа, щоб не лише відвідати Тиждень моди, а й вражати публіку своїми вбраннями. У темно-синій сукні Дженнер покрасувалася на показі модного будинку Schiaparelli.


Дарина Силина, politeka.net





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