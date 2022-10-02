У Києві відкрилася унікальна виставка ляльок: на що там можна подивитись

У "Музеї просто неба" у Пирогові південної частини Києва до кінця жовтня відкрилась виставка "Народна лялька. Відродження традицій", де представлені ляльки. зроблені майстрами з усього світу.

Про це повідомляє Національний музей народної архітектури та побуту України у Facebook.

Виставка проходить у приміщенні сільської управи із села Мліїв у "Музеї просто неба" у Пірогові в експозиції "Середня Наддніпрянщина" до 30 жовтня. Захід реалізовується у рамках проєкту міжнародного рівня "Українські ляльки мандрують світом". В основі виставки лежить практична репрезентація досліджень Олександра Найдена та Людмили Орлової.

Подивитись на ляльки талановитих майстрів з усього світу можна с четверга по понеділок, з 09:00 до 18:00. У вівторок та середу виставка буде зачинена.

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum

Фото: facebook.com/pyrohiv.museum