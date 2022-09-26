Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом

18-річна донька Моніки Беллуччі впевнено будує модельну кар'єру. Жоден Тиждень моди не минає без Діви Кассель. Цього разу дівчина стала зіркою показу нової колекції бренду Dolce&Gabbana у Мілані.

На подіумі дівчина з'явилася в наряді неймовірної краси, який підкреслював ефектні форми дівчини, що успадкувала від своєї знаменитої матері фігуру та прекрасну зовнішність.

Старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася перед камерами в короткій мереживній сукні на тонких бретельках, під яку вдягла щільний короткий топ і чорні трусики із завищеною посадкою.

Образ 18-річної Діви Кассель завершили панчохи, високі капронові рукавички, черевики на підборах та масивне золоте кольє з хрестом на шиї. Кучеряве волосся дівчини стилісти залишили в їхньому природному вигляді, а в макіяжі зробили акцент на натуральній красі за допомогою нюдових відтінків.

"Прекрасна", "Яка красива дівчина ... гарна, як і її мама", "Вау", "Вона схожа на свого батька", "Прекрасна Діва", "Маленька "Малена", "Мрія", "Мамин клон ... чудові обидві", "Симпатична, але з мамою незрівнянна", "Неземна красуня, за її серце чоловіки будуть готові віддати життя", - пишуть користувачі.

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Нагадаємо, фанати дійшли висновку, що молодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на свою зіркову матусю, ніж Діва. До мережі потрапили рідкісні фото 12-річної Леоні.