Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом

18-річна донька Моніки Беллуччі впевнено будує модельну кар'єру. Жоден Тиждень моди не минає без Діви Кассель. Цього разу дівчина стала зіркою показу нової колекції бренду Dolce&Gabbana у Мілані.

Панчохи та прозора мереживна сукня: 18-річна дочка Моніки Беллуччі захопила зовнішнім виглядом

На подіумі дівчина з'явилася в наряді неймовірної краси, який підкреслював ефектні форми дівчини, що успадкувала від своєї знаменитої матері фігуру та прекрасну зовнішність.

Старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася перед камерами в короткій мереживній сукні на тонких бретельках, під яку вдягла щільний короткий топ і чорні трусики із завищеною посадкою.

Панчохи та прозора мереживна сукня: 18-річна дочка Моніки Беллуччі захопила зовнішнім виглядом

Образ 18-річної Діви Кассель завершили панчохи, високі капронові рукавички, черевики на підборах та масивне золоте кольє з хрестом на шиї. Кучеряве волосся дівчини стилісти залишили в їхньому природному вигляді, а в макіяжі зробили акцент на натуральній красі за допомогою нюдових відтінків.

Панчохи та прозора мереживна сукня: 18-річна дочка Моніки Беллуччі захопила зовнішнім виглядом

"Прекрасна", "Яка красива дівчина ... гарна, як і її мама", "Вау", "Вона схожа на свого батька", "Прекрасна Діва", "Маленька "Малена", "Мрія", "Мамин клон ... чудові обидві", "Симпатична, але з мамою незрівнянна", "Неземна красуня, за її серце чоловіки будуть готові віддати життя", - пишуть користувачі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deva Cassel (@devacassel_)


Нагадаємо, фанати дійшли висновку, що молодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на свою зіркову матусю, ніж Діва. До мережі потрапили рідкісні фото 12-річної Леоні.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до АмерикиВже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки
Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці
Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчиниДочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини
Блок рекламы


Похожие новости
Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчиниДочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини
"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом
Гвінет Пелтроу в купальнику здивувала зовнішнім виглядом - виглядає на 30 років молодшоюГвінет Пелтроу в купальнику здивувала зовнішнім виглядом - виглядає на 30 років молодшою
Молодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні КассельМолодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні Кассель
Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."
Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."
Емма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не таЕмма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не та
Колишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світКолишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Дочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красуДочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красу
Дружина продюсера "Квартал 95" підкорила зовнішнім виглядом у розкішній вишиванці: ефектний кадрДружина продюсера "Квартал 95" підкорила зовнішнім виглядом у розкішній вишиванці: ефектний кадр
Последние новости
Подгружаем последние новости