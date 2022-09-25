Вдівець Писанки розповів про болісне свято у його житті: "Нагадування, заплановане Русею"

Вдівець Писанки розповів про болісне свято у його житті: "Нагадування, заплановане Русею"

Чоловік покійної української актриси та телеведучої Руслани Писанки бізнесмен Ігор Ісаков повідомив, що йому прийшов болісний нагадування від дружини в соцмережах.

Так, вдівець Руслани Писанки розповів, що мав відзначати свято з дружиною – річницю весілля.

Ігор Ісаков зазначив, що про важливу дату йому нагадав Ґуґл-календар, позначку в якому поставила сама Руслана Писанки.

руслана писанка з чоловіком, ігор Ісаков

"В мене сьогодні своє свято... символічне, болюче, але дуже світле ... прийшло від гугл - календар нагадування, заплановане Русею.. ключове: в затишному місці й ...смачно!!! Тож... зі святом.. бережемо себе й близьких... піклуємось, й головне : якщо хотіли щось сказати, зробити, побажати своїй половинці, не відкладуйте це на потім. Робіть те саме зараз.. щоб не було запізно..., " - повідомив Ісаков на своїй сторінці В Фейсбук.

Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня в Німеччині, куди вона поїхала з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кордоном у зірки виявили рак 4 стадії, лікарі виявилися безсилими.

21 серпня у Спасо-Преображенському соборі у Києві відбулася церемонія прощання з актрисою. Разом із Писанкою в останню путь проводжали її маму, Діну Василівну, яка померла навесні від тяжкої хвороби.


Ирина Юрченко, politeka.net





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