Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки

Відомий танцюрист показав відео, як запалював публіку у Нью-Йорку, але не танцями.

Популярний український хореограф, шоумен та багаторічний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який з початку війни разом із родиною переїхав до Америки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, на якому показав, як змінив діяльність у США .

Як виявилось, ролик було знято ще 24 серпня, коли Влад виступав у Нью-Йорку на благодійному вечорі. І, мабуть, він не танцював, а був ді-джеєм на вечірці. У відео шоумен стоїть за діджейським пультом із навушниками на голові та крутить знамениту пісню гурту "Калуш" "Стефанія".

У підписі до публікації Яма написав: "Нью-Йорк, 24 серпня, благодійний вечір". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію хореографа: "Ти Карл Кокс наших днів!", "Ну хоч не Маркс", "Так тримати, сину мій. Слава Україні", "Монтував звіт з нього", "Вогонь", "@vladyama_official dj? Приємно здивований".

Зазначимо, що Влад Яма захопився заняттям діджея ще задовго до війни. У своєму мікроблозі він раніше вже публікував кадри з вечірок, на яких виступав як ді-джей, і отримав схвалення фанатів. Схоже, навіть після переїзду в Америку шоумен продовжив розвиватися в цьому напрямку.