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2022-09-19
Києвом пронісся руйнівний шторм: фото та відео наслідків
У неділю, 18 вересня, у Києві піднявся сильний вітер - він валив дерева і рвав дроти.
Про це
Випадки негоди були зафіксовані у Голосіївському та Солом'янському районах столиці: в одному дерево впало на автомобіль та зачепило дроти, а в іншому дерево перекрило дорогу.
Фото було опубліковано у столичних пабліках.
Також було опубліковано відео.
В результаті постраждав молодий хлопець – його відвезли до лікарні. Це сталося у Солом'янському районі.
Євген Устименко, Апостроф