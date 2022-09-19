Києвом пронісся руйнівний шторм: фото та відео наслідків

У неділю, 18 вересня, у Києві піднявся сильний вітер - він валив дерева і рвав дроти.

Про це повідомив "Обозреватель", інформує Апостроф.

Випадки негоди були зафіксовані у Голосіївському та Солом'янському районах столиці: в одному дерево впало на автомобіль та зачепило дроти, а в іншому дерево перекрило дорогу.

Фото було опубліковано у столичних пабліках.

Також було опубліковано відео.

В результаті постраждав молодий хлопець – його відвезли до лікарні. Це сталося у Солом'янському районі.


Євген Устименко, Апостроф





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