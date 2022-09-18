Пенелопа Крус ефектно з'явилася на червоній доріжці у костюмі Chanel

Іспанська актриса Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці 70-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні у стильному та ефектному образі. Зірка, яка є амбасадором Chanel, вийшла у світ в рожевому вінтажному костюмі цього бренду з нової колекції 2023 року.

Пенелопа була одягнена в міні-спідницю і топ з довгим рукавом з декоративними гудзиками та неймовірно красивою зоною декольте, що вишита по колу білим орнаментом. Вбрання підкреслює ідеальну фігуру 48-річної актриси, яка також доповнила свій образ чорними босоніжками на високій платформі і маленькою білою сумочкою на ланцюжку.

Зірка також одягла чорні сонцезахисні окуляри, зробила об'ємне укладання з начосом та мальвинкою, а на її руках видніється червоний манікюр. У вухах у Пенелопи Крус сяють сережки-підвіски з рожевих перлів.

Пенелопа Крус 17 вересня у рамках заходу отримала Національну кінопремію від Міністерства культури Іспанії за визначну міжнародну кар'єру в кіно. Фестиваль у Сан-Себастьяні цього року відзначає своє 70-річчя, і є однією з найпрестижніших та всесвітньо визнаних подій в Іспанії. Триватиме захід до 24 вересня.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес продемонструвала стильний діловий образ на Grameen America's Raising Latina Voices у Лос-Анджелесі.