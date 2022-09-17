Загинув під час штурму: фото та відео прощання у Києві із солістом балету Національної опери

На Донеччині в бою під Майорськом 12 вересня загинув 47-річний заслужений артист України, соліст балету Національної опери Олександр Шаповал. З ним попрощалися у Києві у фойє Національної опери України імені Т. Г. Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент "Цензор.нет" з місця подій.

Він пішов добровольцем у тероборону 25 лютого зі своїм другом для захисту Києва. Після деокупації Київщини вони пішли на інші гарячі точки фронту. Шаповал був гранатометником.

Співробітниця Нацопери Лариса Тарасенко розповіла "Фокусу", що соліст балету Національної опери загинув під час сильного штурму разом зі своїм напарником.

"Вони потрапили під мінометний обстріл. Його напарник помер через півтори години, а Сашко загинув миттєво. У нього залишилися двоє дітей. Без перебільшення, Сашко був одним із найкращих людей, яких мені пощастило знати", - сказала вона.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net


Катерина Глянько, Апостроф





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