Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос із розмахом відзначила день народження доньки за кордоном: кадри казкової вечірки

Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос із розмахом відзначила день народження доньки за кордоном: кадри казкової вечірки

Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців зі зірками", організувала своїй дочці Софії незабутній день народження.

Яскравими кадрами Санта Дімопулом поділилася з шанувальниками в Insta Stories.

Казкова вечірка проходила в одному із закладів на півдні Франції, де зараз перебуває вся родина артистки.

На свято були запрошені аніматори, які розважали іменинницю та гостей у костюмах героїв мультфільмів.

Щаслива мама фотографувалася із Софійкою на тлі фотозони з рожевими та сріблястими повітряними кульками.

Родзинкою торжества став величезний торт зі свічками, який дитина неодмінно задула.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Санта Дімопулос вирушила до Європи, потім переїхала до барвистого Занзібару, але потім їй довелося перервати відпочинок та шукати житло на півдні Франції, бо її 13-річний син Даніель був влаштований у престижну школу в цій країні.


Ирина Юрченко, politeka.net





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