Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою: "Почала..."

Ірина Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла, як їй вдалося стати актрисою, поділившись новим сторісом у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка проекту "Жіночий квартал". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після початку війни зірка вирушила до Лондона, де рятувалась від обстрілів. Наразі артистка знову в Україні і повернулася до своєї роботи. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ірина вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте, хлопці)", - написала зірка, запрошуючи до розмови.

"Як стала актрисою?" - запитав фанат.

"1. Вступила до театральної студії. 2. Закінчила. 3. Почала грати в театрі і потроху зніматися", - написала Сопонару.

"Чому ви вирішили постригтися так коротко? П.С. Вам іде коротке", - написав ще один фанат.

"Дякую, я говорю, що для того, щоб обнулитися. Але насправді воно відривалося, довелося остригти, це хвора для мене тема, чесно кажучи", - написала зірка.


Артём Батечко, politeka.net





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