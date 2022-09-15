Потап повернувся в Україну і дізнався про хейт у свій бік: "Я відчув, що..."

Олексій Потапенко, Потап

Потап зазначив, що приїхав до України давно, але не афішував своє повернення.

Український продюсер та виконавець Олексій Потапенко повернувся до України та дав перше інтерв'ю. У студії ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Потап розповів, що весь цей час, доки його не було в Україні, він працював і об'їздив пів континенту - від Польщі до Латинської Америки. У зв'язку з цим артист розповів про хейт на свою адресу.

потап, олексій потапенко

Потап розповів, що не відчував хейт у свій бік через те, що він не повертався тривалий час до України – його називали зрадником та стверджували, що він ховається за кордоном. Музикант зізнався, що відчув, що хейт став цілеспрямованішим.

"Ні. Я не відчув, що стало більше хейту, я відчув, що хейт став більш спрямованим і спрямованим не тільки нами, українцями. Я розумію, що хейтом керують. Не піддавайтеся хейту, тому що хейт зараз ця зброя у ворога в руках" — відповів він.

Потап додав, що вирішив повернутися додому, щоби підтримувати Україну на культурному фронті, при цьому зізнався, що їм з Настею Каменським вдалося зібрати 75 мільйонів гривень.

"І концерти, і гуманітарка, і військова допомога. Ну і настав час повернутися, бо треба підтримувати Україну в культурному плані", — повідомив репер.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Вийшов документальний фільм про жінок, які були вимушені покинути Україну через війнуВийшов документальний фільм про жінок, які були вимушені покинути Україну через війну
Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю: "Це було дуже важке рішення..."Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю: "Це було дуже важке рішення..."
Кейлі Куоко з Теорії великого вибуху здивувала старим зовнішнім виглядом – виглядає набагато старшою за свій вікКейлі Куоко з Теорії великого вибуху здивувала старим зовнішнім виглядом – виглядає набагато старшою за свій вік
Приємна дочка Потапа у майці вразила фігуркою у спортзалі: фотоПриємна дочка Потапа у майці вразила фігуркою у спортзалі: фото
Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок: "Нам треба віддавати..."Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок: "Нам треба віддавати..."
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Після заборони в'їзду в РФ Бен Стіллер оригінально підтримав Україну: фотоПісля заборони в'їзду в РФ Бен Стіллер оригінально підтримав Україну: фото
Прийомна дочка Потапа показала молодшого братика після довгої розлуки: "Трохи схудли..."Прийомна дочка Потапа показала молодшого братика після довгої розлуки: "Трохи схудли..."
Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости