У Франції росіяни побили біженок з Ізюма за те, що слухали українську музику: фото
Росіяни, яким європейські країни значно ускладнюють отримання віз, у безсилій люті знаходять винних, якими виявляються беззахисні українські громадяни.
Про це у Фейсбуці повідомив віце-президент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує
У неділю ввечері, 11 вересня, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм Харківської області.
Жінок побили за те, що слухали українську музику.
Постраждалих доправили до лікарні.
Зловмисники наразі перебувають у бігах, повідомив Володимир Когутяк.
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Апостроф", п'ятирічного українського біженця в Ніцці збив чоловік на електроскутері . Хлопчик помер від травм у лікарні.