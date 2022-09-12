У Франції росіяни побили біженок з Ізюма за те, що слухали українську музику: фото

Росіяни, яким європейські країни значно ускладнюють отримання віз, у безсилій люті знаходять винних, якими виявляються беззахисні українські громадяни.

Про це у Фейсбуці повідомив віце-президент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує Апостроф.

У неділю ввечері, 11 вересня, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм Харківської області.

Жінок побили за те, що слухали українську музику.

Постраждалих доправили до лікарні.

Зловмисники наразі перебувають у бігах, повідомив Володимир Когутяк.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Апостроф", п'ятирічного українського біженця в Ніцці збив чоловік на електроскутері . Хлопчик помер від травм у лікарні.


Олексій Руденко, Апостроф





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