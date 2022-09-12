"Голос країни-12" повернеться на екрани заради допомоги ЗСУ: де і коли дивитися шоу

Популярне вокальне шоу "Голос країни", показ якого був перерваний через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, повертається на екрани. Прем’єра нового випуску відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ вже 2 жовтня. До початку війни глядачі встигли побачити п’ять епізодів програми, інформує Апостроф .

Як розповів народний тренер шоу та меценат Андрій Мацола, проект повертається задля того, щоб підтримати моральний дух людей, а також допомогти українській армії, адже у продовженні сезону буде і благодійна складова.

"Для мільйонів українців "Голос країни" не просто ще одне розважальне шоу. Це проект про усіх нас, адже пісня - душа нашої нації, нашої землі. Під час наших поїздок з концертами на фронт я побачив, що цей проект також потрібен і нашим захисникам. Одні згадували, як дивилися його в мирні часи разом з родиною. Інші у вільну хвилину переглядали в YouTube виступи учасників. Крім того, почув від них самих: "Коли країна продовжує боротися, то і її голос має звучати", - розповів Мацола.

"Музика завжди підтримувала людей як у найщасливіші, так і у найскладніші моменти життя, від війн і до пандемій. Зараз ми бачимо запит від наших глядачів, яким потрібна підтримка, які чекають повернення "Голосу країни" на екрани. У нових випусках телеглядачі почують як українську класику, так і сучасні пісні, які були написані під час повномасштабної війни. Окрім того, у продовженні сезону ми оголошуємо благодійну мету - переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Це наш спільний голос для збереження і перемоги України", - поділився генеральний продюсер каналу 1+1 Максим Кривицький.

Де і коли дивитися нові випуски шоу? 2 жовтня щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Музика - в нашій крові, вона завжди лікувала та рятувала від усього. В нових епізодах покажуть і українські народні пісні, і сучасні композиції, написані українською мовою. Це вся наша генетика і ДНК. "Голос країни" - це ті пігулки від депресії, яких так потребує народ. Це частина нашої душі", - прокоментували повернення програми Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

"Ми продовжуємо боротьбу на культурному фронті. Наша команда великих розважальних проектів весь цей час вкладала зусилля у наближення перемоги, працюючи над організацією благодійних телемарафонів Save Ukraine та Embrace Ukraine #StrivingTogether, а також Match for Peace спільно з Динамо Київ. Зараз українська музика переживає свій стрімкий підйом. За більше ніж півроку боротьби українського народу з’явилось багато нових хітів, в тому числі і від учасників "Голосу країни", які ми ще почуємо на головній музичній сцені. Україна - це безумовно талановиті, сильні, прогресивні люди, а "Голос країни" - це наше ДНК, яким ми пишаємось", - сказав продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Нагадаємо, ведучими 12 сезону є Катя Осадча та Юрій Горбунов, а суддями - співачки Оля Полякова та Dorofeeva, продюсер Потап та музикант Святослав Вакарчук. Новацією сезону стало те, що у проекті з'явилось п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – Андрій Мацола та Олександра Заріцька. Тренери "Другого шансу" дають можливість продовжити участь у "Голосі країни" тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах. У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька можуть рятувати від вильоту 2-х учасників, натиснувши свою червону кнопку.