На Одещині чоловік посадив малолітню дитину на ланцюг: як врятували хлопчика

На Одещині опікуни посадили 7-річну дитину на ланцюг, у поліції розповіли, як врятували хлопчика.

Як повідомили у прес-службі поліції у ході моніторингу соцмереж вони наткнулися на відео, де малолітній хлопчик сидить на землі, а його нога прив'язана до опори металевим ланцюгом. Інцидент стався у Березівському районі.

За словами сусіда, який зняв це на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства над дитиною, але до поліції не звернувся, бо не хотів псувати стосунки із сусідами.

Поліцейські встановили, що хлопчик виховувався з рідною тіткою та її родиною, яка взяла опіку над племінником після смерті батьків.

"Під час опитування членів родини та їхніх сусідів, дядько хлопця пояснив, що прив'язав його поки дружини не було вдома, бо нібито завдає шкоди, не слухається і тікає з дому", - йдеться у повідомленні.

Спільно зі службою у справах дітей було проведено оцінку рівня безпеки дитини та прийнято рішення про вилучення хлопчика з сім'ї, його тимчасово влаштували до лікарні. Поки що вирішується питання про подальшу долю хлопчика.