21-річна онука Софії Ротару в мереживах вразила новими фото з Італії: "У захваті від цих..."

соня Євдокименко

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як насолоджується відпочинком в Італії.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона похизувалася відпочинком в Італії, влаштувавши собі фотосесію на віллі Торріджані. При цьому Соня обрала дуже ефектне вбрання: коротенькі жинсові шортики та незвичайного крою біла мереживна блузка.

"У захваті від цих романтичних садів ?", — підписала кадри Євдокименко.

Численні шанувальники в коментарях одразу ж засипали Соню компліментами: "Королева саду! ?", "Прекрасна", "Пам'ятаю, на одному фото 3-5 років тому ти була в такому вбранні".

Оцінило своїми лайками публікацію все зіркове сімейство: і бабуся Софія Ротару, і мама з татом, і брат Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався у Францію та хизувався цим у соцмережах.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Дружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалюДружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Блок рекламы


Похожие новости
Вандал атакував могили українських захисників, фото: "Хотів утриматись..."Вандал атакував могили українських захисників, фото: "Хотів утриматись..."
Після заборони в'їзду в РФ Бен Стіллер оригінально підтримав Україну: фотоПісля заборони в'їзду в РФ Бен Стіллер оригінально підтримав Україну: фото
Тільда Свінтон пофарбувала волосся на честь українського прапора: фото яскравої зачіскиТільда Свінтон пофарбувала волосся на честь українського прапора: фото яскравої зачіски
Дружина "Холостяка" Михайлюка вразила худорлявістю навіть зіркового чоловіка: "Дівчинко моя..."Дружина "Холостяка" Михайлюка вразила худорлявістю навіть зіркового чоловіка: "Дівчинко моя..."
Колишня дружина Брюса Вілліса приємно здивувала фото у купальнику – їй не може бути 59 роківКолишня дружина Брюса Вілліса приємно здивувала фото у купальнику – їй не може бути 59 років
Молодший на 41 рік. Мадонна показала пікантні фото з новим бойфрендомМолодший на 41 рік. Мадонна показала пікантні фото з новим бойфрендом
Блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з ОдесиБлондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з Одеси
Внучка Ротару у вишиванці підкорила образом справжньої українки: нареченому-мільйонерові дуже пощастилоВнучка Ротару у вишиванці підкорила образом справжньої українки: нареченому-мільйонерові дуже пощастило
41-річна супермодель Адріана Ліма втретє стала мамою і показала перше фото малюка41-річна супермодель Адріана Ліма втретє стала мамою і показала перше фото малюка
Національний рекорд: у Львові сплели найбільшу в Україні маскувальну сітку, фотоНаціональний рекорд: у Львові сплели найбільшу в Україні маскувальну сітку, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости