Шумна вечірка в Одесі закінчилася несподіваним фіналом: "Персонал та всі відвідувачі..."

Шумна вечірка в Одесі закінчилася несподіваним фіналом: "Персонал та всі відвідувачі..."

«Жодної толерантності до порушників комендантської години, хто б це не був, або правил поведінки в роботі даних клубів - не буде».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи вечірку в одеському нічному клубі на Ланжероні під час комендантської години.

«З радістю хочу повідомити, що персонал клубу та усі відвідувачі зрозуміли, що вони порушили ці правила, і тому приносять свої вибачення та одностайно вирішили надати відповідну фінансову допомогу підрозділам підрозділам ЗСУ», - повідомив Братчук.

Спікер Одеської ОВА також підкреслив, що якщо хтось хоче надати фінансову допомогу ЗСУ, це можна зробити «більш звичайним, а не таким неординарним способом».

Додамо, раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко вже натякнув нічним гулякам, що деяким людям вже давно варто замислитись чи достойно вони себе поводять у такий важкий час, та кому треба дякувати за те, що сьогодні в Одесі відносно спокійна ситуація.

Тим часом у Києві провели рейд розважальними закладами.

В результаті перевірки правоохоронці склали адмінпротоколи на громадян, які перебували на вулиці під час комендантської години.

Крім цього, 119 громадянам представники військових комісаріатів вручили повістки з метою перевірки їхнього перебування на військовому обліку.


Катерина Петренко, politeka.net





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