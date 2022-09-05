У Львові неадекват кинув гранати у поліцейських: фото та подробиці

У неділю вдень, 4 вересня, поліція отримала повідомлення, що на вулиці Білогорській невідомий чоловік чіпляється до перехожих та погрожує їм гранатою. Це сталося у Львові, де раніше чиновниця організувала "схему" виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Про подію інформує обласний відділ комунікації поліції, інформує Апостроф.

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, виявили чоловіка, що поводився неадекватно, погрожуючи застосувати зброю.

На зауваження правоохоронців він не реагував, натомість жбурнув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після скоєного нападник сховався у будинок.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, яким виявився 24-річний житель міста Харків, а також його 29-річного брата, який знаходився у будинку.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - довічне позбавлення волі.


Олексій Руденко, Апостроф





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