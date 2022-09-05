У Львові неадекват кинув гранати у поліцейських: фото та подробиці

У неділю вдень, 4 вересня, поліція отримала повідомлення, що на вулиці Білогорській невідомий чоловік чіпляється до перехожих та погрожує їм гранатою. Це сталося у Львові, де раніше чиновниця організувала "схему" виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Про подію інформує обласний відділ комунікації поліції, інформує Апостроф .

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, виявили чоловіка, що поводився неадекватно, погрожуючи застосувати зброю.

На зауваження правоохоронців він не реагував, натомість жбурнув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після скоєного нападник сховався у будинок.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, яким виявився 24-річний житель міста Харків, а також його 29-річного брата, який знаходився у будинку.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - довічне позбавлення волі.