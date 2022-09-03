Переможниця "Холостяка" Богдан після розриву із Заливаком похизувалася розкішними букетами: "Два..."

Анна Богдан

Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала розкішні букети, поділившись сторіс у своєму блозі.

Як пише Politekka.net , Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк", де був головним героєм Михайло Заливако. Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара пробула разом понад рік. Але війна стала справжнім випробуванням для Миші та Ганни і зрештою вони розійшлися, про що Богдан розповіла згодом. Натомість Ганна стала доволі успішною українською блогеркою і тепер за її Інстаграм стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається їх не засмучувати, постійно ділячись новими фото та відео.

А цього разу Богдан поділилася кількома фото, вразивши своїми букетами. На першому знімку Ганна позувала з одним букетом квітів, а на другому – з двома.

"Раз" та "Два", - підписала кадри зірка.

Варто зазначити, що Ганна, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни вирушила до Англії, де ховалася від жахів війни.


Артём Батечко, politeka.net





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