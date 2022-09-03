Переможниця "Холостяка" Богдан у сукні з глибоким вирізом показала довгоочікувану зустріч: "Давно ми не бачилися"

Переможниця "Холостяка" Богдан у сукні з глибоким вирізом показала довгоочікувану зустріч: "Давно ми не бачилися"

Переможниця 11 сезону реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан прийшла на вечір у сміливій сукні.

Переможниця проекту "Холостяк-11" Ганна Богдан після того, як розлучилася із Михайлом Заливаком, кардинально змінилася зовні. Спочатку дівчина обрізала свої фірмові кучері і зробила каре, чим дуже вразила своїх шанувальників, а потім трохи схудла.

Ганна Богдан запевняє, що дуже задоволена змінами у зовнішності та відмовляється розкривати деталі про особисте життя.

У своєму Insta-сторіс переможниця «Холостяка» та колишня наречена Залівако показала, як відпочиває зі своїми подругами.

Анна була одягнена в милу сукню з горошком. Наряд із глибоким вирізом декольте підкреслив її жіночність та привабливість. Волосся дівчина заколола, а на обличчя завдала вечірнього макіяжу.

«Як давно ми не бачилися», - повідомила Богдан у підписі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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