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2022-09-03
У Чернігові стався сильний вибух: є постраждалі, фото та відео
У суботу, 3 вересня, у Чернігові стався вибух, внаслідок якого постраждали як дорослі, так і діти.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує
Інцидент стався в історичній частині міста, на Валу: там проходив благодійний ярмарок, на якому можна було побачити виставку боєприпасів.
Під час ярмарку пролунав вибух – його зняли камери телебачення.
На місце приїхала "швидка допомога".
В результаті постраждали четверо дітей та четверо дорослих, про що повідомив у Facebook мер Владислав Атрошенко. Одна дитина перебуває у реанімації.
За даними слідства, дитина тримала в руках РПГ і натиснула на курок, внаслідок чого стався вибух. Тим часом наголошується, що міська рада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.
Євген Устименко, Апостроф