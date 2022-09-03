У Чернігові стався сильний вибух: є постраждалі, фото та відео

У суботу, 3 вересня, у Чернігові стався вибух, внаслідок якого постраждали як дорослі, так і діти.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Апостроф.

Інцидент стався в історичній частині міста, на Валу: там проходив благодійний ярмарок, на якому можна було побачити виставку боєприпасів.

Під час ярмарку пролунав вибух – його зняли камери телебачення.

На місце приїхала "швидка допомога".

В результаті постраждали четверо дітей та четверо дорослих, про що повідомив у Facebook мер Владислав Атрошенко. Одна дитина перебуває у реанімації.

За даними слідства, дитина тримала в руках РПГ і натиснула на курок, внаслідок чого стався вибух. Тим часом наголошується, що міська рада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.


Євген Устименко, Апостроф





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