Надя Дорофєєва показала, як виглядала у шкільні роки та здивувала зовнішнім виглядом

На сьогодні Надя Дорофєєва є однією з найкрасивіших, стрункіших і стильних зірок українського шоу-бізнесу. Але чи так було завжди? Успішна виконавиця показала, як виглядала у школі.

Першого вересня українські знаменитості активно ділилися фото своїх дітей та розповідали, як і де вони навчатимуться у період війни. А ті зірки, які не мають дітей чи чиї чада вже виросли, вирішили згадати, якими вони самі були у шкільні роки. Серед них виявилася і Надя Дорофєєва, яка похвалилася рідкісним архівним фото.

В особистому обліковому записі в Інстаграм ексучасниця гурту "Время и Стекло" опублікувала знімок, зроблений на 1 вересня, коли Наді, судячи з фото, було приблизно 13-14 років. Вже тоді дівчинка відрізнялася особливою зовнішністю, могла похвалитися чудовою фігурою та довгими модельними ногами.

Також шанувальники звернули увагу на те, наскільки стильною була Надя Дорофєєва. У кадрі дівчинка-підліток постала у чорній мініспідниці, білій сорочці, подовженому оверсайз піджаку, білих шкарпетках та трендових босоніжках на високій платформі. Вона завершила свій образ невеликою сумочкою на плече та чокером на шиї. На той час Дорофєєва носила стильний зараз чубок-шторку.

"Ноги, які ноги", "Ти і в дитинстві виглядала дуже мило", "Надя, ти така гарна в юності", "Надя ще з дитинства любила офігенне взуття", "Надя зі школи на стилі", "Боже, така гарненька", "Чарівна Надя. До речі, і тут стильні шкарпетки та босоніжки", "Лук бомба. З тоненького паростка в квітку", - захоплюються фоловери.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилися романтичним знімком із коханим: “Фото, яке ніхто не бачив“.