ДіКапріо розійшовся з Камілою Морроне і підігрів чутки про вікові обмеження своїх дівчат

Леонардо ДіКапріо та Каміла Морроне розлучилися після 4 років стосунків. Про це повідомило видання People з посиланням на джерела, близькі до колишньої пари.

47-річний актор та 25-річна модель зустрічалися з 2018 року. Два роки вони тримали свій роман у таємниці, а у 2020-му з'явилися разом на церемонії "Оскар", інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

Ще у 2019 році інсайдери говорили журналістам, що ДіКапріо та Морроне мають серйозні стосунки. Дівчина жила в будинку актора, він познайомив її зі своїми батьками та друзями. Влітку 2022 року пара все ще була разом: папараці фотографували Лео та Камілу в Малібу та Сен-Тропе.

Раніше Каміла Морроне коментувала велику різницю у віці між нею та ДіКапріо. "У Голлівуді та у світовій історії так багато відносин, коли у людей велика різниця у віці. Думаю, що будь-хто повинен мати можливість зустрічатися з тим, з ким він хоче зустрічатися", - заявляла вона виданню Los Angeles Times.



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Тепер пара не разом, і в мережі знову випливла теорія, що ДіКапріо не зустрічається з дівчатами віком від 25 років. Так, американський письменник Нік Маджіуллі опублікував у Twitter графік, на якому простежується підозріла закономірність.

З 1999 року Леонардо починав зустрічатися з дівчатами 18-20 років, і щойно їм виповнялося 23-25 років, він знаходив собі нову пасію. Камілі Морроне у 2022 році виповнилося 25 років, і їхнє розставання з ДіКапріо підігріло чутки про "вікові обмеження".

Фото: Twitter

"Можливо, він дуже уважний до їхнього біологічного годинника і не хоче витрачати їхній час, якщо не має наміру здійснювати якісь дії", - жартують у мережі. "Немає на цій планеті явища більш достовірного, ніж розставання Леонардо ДіКапріо зі своєю дівчиною до її 25 років, статистика захоплює дух"