Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."

Співачка Настя Каменських розповіла, що це виглядало дуже страшно – паралізувало та не працювала частина обличчя Потапа.

Співачка Настя Каменських повернулася з Європи до України. Артистка прилетіла до країни без чоловіка – музиканта Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Кілька місяців тому Потапу паралізувало обличчя.

В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу співачка розповіла про стан чоловіка та чому з ним таке сталося.

За словами співачки, у Потапа виникли серйозні проблеми зі здоров'ям на тлі стресу та сильних переживань.

"Де б ти не був, у твоїй країні війна, у твоєму серці війна, у твоєму житті війна. Переживають усі. І Льоша мій не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут треба евакуювати, тут треба домовитись, тут допомогти, тут виїхати... І такий його моральний стан призвів до того, що у нього паралізувало половину обличчя", - розповіла Настя Каменських.

Співачка згадала, що це виглядало дуже страшно – паралізувало та не працювала частина обличчя.

"Ти не можеш їсти, пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати", - додала Настя Каменських.