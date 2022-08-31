Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."

Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."

Співачка Настя Каменських розповіла, що це виглядало дуже страшно – паралізувало та не працювала частина обличчя Потапа.

Співачка Настя Каменських повернулася з Європи до України. Артистка прилетіла до країни без чоловіка – музиканта Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Кілька місяців тому Потапу паралізувало обличчя.

В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу співачка розповіла про стан чоловіка та чому з ним таке сталося.

За словами співачки, у Потапа виникли серйозні проблеми зі здоров'ям на тлі стресу та сильних переживань.

"Де б ти не був, у твоїй країні війна, у твоєму серці війна, у твоєму житті війна. Переживають усі. І Льоша мій не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут треба евакуювати, тут треба домовитись, тут допомогти, тут виїхати... І такий його моральний стан призвів до того, що у нього паралізувало половину обличчя", - розповіла Настя Каменських.

Настя Каменських

Співачка згадала, що це виглядало дуже страшно – паралізувало та не працювала частина обличчя.

"Ти не можеш їсти, пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати", - додала Настя Каменських.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."
Монатик торкнувся сердець українців пронизливим віршем: "Ми непохитні, хоч наші душі розбиті"Монатик торкнувся сердець українців пронизливим віршем: "Ми непохитні, хоч наші душі розбиті"
Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"
"Антитіла" та Ед Ширан зустрілися у Варшаві та вперше виконали наживо спільний трек 2step"Антитіла" та Ед Ширан зустрілися у Варшаві та вперше виконали наживо спільний трек 2step
Блок рекламы


Похожие новости
Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів: "Мій Льоша ввімкнувся одразу..."Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів: "Мій Льоша ввімкнувся одразу..."
Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."
"Я довго не могла…": Лобода відверто розповіла, як повернулася на сцену після початку війни"Я довго не могла…": Лобода відверто розповіла, як повернулася на сцену після початку війни
"Не соромно": Булітко з "Дизель шоу" засвітилася в несподіваній компанії та розповіла про свою невдачу"Не соромно": Булітко з "Дизель шоу" засвітилася в несподіваній компанії та розповіла про свою невдачу
Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."
"Маленька перемога над собою": прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом"Маленька перемога над собою": прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом
Дуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до УкраїниДуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до України
Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."
Настя Каменських пояснила, чому повернулася в Україну без Потапа та як реагує на хейтНастя Каменських пояснила, чому повернулася в Україну без Потапа та як реагує на хейт
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
Последние новости
Подгружаем последние новости