Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."

Анна Кошмал

Фотодоказ з'явився на сторінці відомої української актриси Ганни Кошмал в Інстаграм.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалах "Свати" та "Сашка", показала так званих добрих росіян, які довго не можуть приховувати свого імпералізму. Фотодоказ з'явився на її сторінці в Інстаграмі.

"Ось вам друзі чудовий приклад тих, кому дуже шкода", - написала Кошмал.

Зокрема, актриса Анна Кошмал показала скріншот повідомлення, де чітко описала свою проукраїнську позицію та запропонувала хейтерам відписатися від неї. Водночас, її підписниця з росії написала слізну відповідь, у якій описала, як їй шкода український народ.

"Я з росії, але ми росіяни не хотіли війни. В Україні мої близькі родичі живуть, дуже шкода, тримайтеся", - написала вона, співчуваючи.

Але вже через деякий час підписниця не змогла приховати своїх імперських бажань та промитих пропагандою мізків.

Анна Кошмал. Фото: скріншот YouTube

Так, пізніше Анна Кошмал опублікувала ще одне сторіз, присвячене Криму та надії на те, що вкрадений росією півострів повернеться під контроль України.

У той же час, та сама користувачка відповіла на сторіз Кошмал про Крим у дусі російської пропаганди: "Крим російський назавжди".


Александра Павленко, politeka.net





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