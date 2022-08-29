Тіна Кароль у жилеті на голе тіло показала наймодніший образ цієї осені

Українська співачка Тіна Кароль сильно схудла з початку повномасштабної війни, і вирішила підкреслити свої нові форми трендовим костюмом від українського бренду в новій фотосесії.

Жилет на голе тіло: Тіна Кароль показала наймодніший образ цієї осені

Виконавиця приїхала до Києва, щоби взяти участь у першій з початку вторгнення Росії на територію України фотосесії.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені", - зазначила Тіна Кароль у публікації.

У кадрі зірка постала у елегантному вбранні від українського бренду Mazini вартістю близько 20 тисяч гривень. Виглядала співачка фантастично у темно-синьому костюмі двійці під джинс.

Жилет на голе тіло: Тіна Кароль показала наймодніший образ цієї осені
Вона одягла довгі прямі штани та чорні туфлі з гострим носком і на високих підборах, завдяки чому її ноги здаються нескінченно довгими. Також Тіна Кароль на голе тіло одягла трендовий жилет, і за всіма правилами етикету залишила нижній ґудзик жилета розстебнутим.
Жилет на голе тіло: Тіна Кароль показала наймодніший образ цієї осені
Не обійшовся образ української зірки без її фірмових голлівудських локонів та яскравого макіяжу з акцентом на губах.
Жилет на голе тіло: Тіна Кароль показала наймодніший образ цієї осені

"Слів немає, просто немає слів", "Неймовірна", "Прекрасна", Я не можу дихати", "Наше кохання", "Тіна, ти красуня", "Така неймовірно красива", "Розкішна жінка", - захоплюються шанувальники.

Нагадаємо, Тіна Кароль у трендових джинсах та блузі з пишними рукавами зачарувала зовнішнім виглядом на новому фото.


Анастасия Березовская, Тудей





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