Тіна Кароль у жилеті на голе тіло показала наймодніший образ цієї осені
Українська співачка Тіна Кароль сильно схудла з початку повномасштабної війни, і вирішила підкреслити свої нові форми трендовим костюмом від українського бренду в новій фотосесії.
Виконавиця приїхала до Києва, щоби взяти участь у першій з початку вторгнення Росії на територію України фотосесії.
"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені", - зазначила Тіна Кароль у публікації.
У кадрі зірка постала у елегантному вбранні від українського бренду Mazini вартістю близько 20 тисяч гривень. Виглядала співачка фантастично у темно-синьому костюмі двійці під джинс.
"Слів немає, просто немає слів", "Неймовірна", "Прекрасна", Я не можу дихати", "Наше кохання", "Тіна, ти красуня", "Така неймовірно красива", "Розкішна жінка", - захоплюються шанувальники.
Нагадаємо, Тіна Кароль у трендових джинсах та блузі з пишними рукавами зачарувала зовнішнім виглядом на новому фото.