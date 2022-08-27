85-річний сумчанин передав на допомогу ЗСУ $35 тис

85-річний житель Сум Микола Іванович передав $35 000 на допомогу Збройним Силам України. Про це повідомляється в сюжеті видання «Цукр» та Громадського фонду «Суми».

«Миколі Івановичу 85 років, все життя він прожив у Сумах. Цього літа у нього померла дружина, а перед цим син. Тож він продав квартиру та дачну ділянку. Свою племінницю він попросив пошукати волонтерський фонд, який збирає кошти на потреби захисників», - йдеться у сюжеті.

Так Микола Іванович прийшов до громадського фонду «Суми» і передав $35 тис для українських військових.

Пенсіонер зазначив, що пропрацював 46 років на Заводі ім. Фрунзе, тому пенсії на життя йому вистачає.

«Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів», - зазначили у фонді.

У фонді додали, що на ці гроші буде здійснена окрема цільова закупівля, щодо якої вже почали консультації з військовими.