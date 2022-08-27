Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"

Анджеліна Джолі, скрін

Анджеліна Джолі, яка роками приховувала свою фігуру, нарешті показала себе у всій красі та змусила позаздрити молодих дівчат.

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на спроби недоброзичливців чернети ім'я Анджеліни Джолі, артистка продовжує жити своїм життям і, схоже, нарешті готова повернутися до колишньої себе. Довгий час артистка приховувала фігуру під мішкуватим одягом, не з'являлася перед камерами та уникала уваги.

А нещодавно зірка ніби повернулася в минуле і просто вразила молодим, квітучим та яскравим виглядом без жодних хитрощів.

Фотографи підловили Джолі на виході з бізнес-будівлі в найрозв'язнішому образі за останній десяток років. Артистка для появи цього разу вибрала кроп-топ і широкі штани на низькій талії.

Мабуть, вперше за довгий час Енджі продемонструвала, яка тонка і розкішна у неї талія: «Нова Енджі залишає будинок у Беверлі-Хіллз» - сказано у підписі під кадрами.

«Пупок Джолі; Я люблю тебе моя красуня ??моя велика актриса?; дитинко!; Вона виглядає приголомшливо ?; Скільки їй років? Двадцять ?; висока красуня; ???дуже спортивне тіло» - відповідають у мережі.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."
Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницеюТоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею
Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."
Блок рекламы


Похожие новости
Ніколь Кідман вразила підкачаним рельєфним тілом у мінішортах та топі – Лопес до неї далекоНіколь Кідман вразила підкачаним рельєфним тілом у мінішортах та топі – Лопес до неї далеко
Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбуДружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбу
"Занадто похмуро": солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному притиснула до себе важливий оберег"Занадто похмуро": солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному притиснула до себе важливий оберег
alyona alyona похвалилася результатами схуднення - за літо співачка скинула 20 кгalyona alyona похвалилася результатами схуднення - за літо співачка скинула 20 кг
"Міс Україна Всесвіт" Неплях задумалася про багатомужність: "Підтримую...""Міс Україна Всесвіт" Неплях задумалася про багатомужність: "Підтримую..."
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
Дженніфер Еністон похвалилася ідеальною фігурою у роздільному купальникуДженніфер Еністон похвалилася ідеальною фігурою у роздільному купальнику
Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
Зірка "Жіночого кварталу" вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри: "Вареників не буде..."Зірка "Жіночого кварталу" вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри: "Вареників не буде..."
Последние новости
Подгружаем последние новости