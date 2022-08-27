Джолі вперше за багато років у чорному топі сміливо похвалилася плоским животом: "Скільки їй років? Двадцять"

Анджеліна Джолі, яка роками приховувала свою фігуру, нарешті показала себе у всій красі та змусила позаздрити молодих дівчат.

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на спроби недоброзичливців чернети ім'я Анджеліни Джолі, артистка продовжує жити своїм життям і, схоже, нарешті готова повернутися до колишньої себе. Довгий час артистка приховувала фігуру під мішкуватим одягом, не з'являлася перед камерами та уникала уваги.

А нещодавно зірка ніби повернулася в минуле і просто вразила молодим, квітучим та яскравим виглядом без жодних хитрощів.

Фотографи підловили Джолі на виході з бізнес-будівлі в найрозв'язнішому образі за останній десяток років. Артистка для появи цього разу вибрала кроп-топ і широкі штани на низькій талії.

Мабуть, вперше за довгий час Енджі продемонструвала, яка тонка і розкішна у неї талія: «Нова Енджі залишає будинок у Беверлі-Хіллз» - сказано у підписі під кадрами.

«Пупок Джолі; Я люблю тебе моя красуня ??моя велика актриса?; дитинко!; Вона виглядає приголомшливо ?; Скільки їй років? Двадцять ?; висока красуня; ???дуже спортивне тіло» - відповідають у мережі.