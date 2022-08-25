Jerry Heil зізналася, як їй вдалося стати популярною: "Моя кар'єра почалася з..."

Співачка Jerry Heil розповіла, як їй удалося стати популярною, відповівши на запитання фанатів.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil ( Яна Шемаєва ) - відома українська співачка та композитор, яка прославилася завдяки своїй вірусній пісні "Охорона, скасування". Знаменитість зараз співпрацює з Надією Дорофєєвою та іншими зірками України. Яна, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Jerry Heil і про Інстаграм, де активно веде сторінку та ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу на сторінці "ЖВЛ" Яна вирішила відповісти на запитання фаната.

"З чого почалася твоя кар'єра?" - запитав українець.

"Моя кар'єра почалася із запису каверів різних. Під фортепіано спочатку, потім багатоголосних, і чесно кажучи, я тоді не думала, що моя кар'єра поверне в такий бік. Але я розуміла, що потрібно чіплятися за те, що вже існує, робила кавери на українських виконавців, багато мене репостили і це піднімало мене вище та вище. І тому я зараз також намагаюся допомагати молодим українським артистам, бо розумію, я знаю їхні почуття.”, - сказала Jerry Heil.



