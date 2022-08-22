"Земля скловатою": пішов із життя відомий актор, який підтримав напад на Україну

Пішов із життя найстаріший актор Театру Мосради та один із найстаріших артистів Москви, народний артист росії Микола Сергійович Лебедєв.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Офіційного каналу Театру.

Микола Сергійович народився 15 грудня 1921 року. У квітні 1941 р. молодого артиста призвали до армії і з перших днів війни опинився на фронті.

«Було контужено, поранено і в несвідомому стані взято в полон. Три невдалі втечі, шість концентраційних таборів пройшов Микола Сергійович. У 1945 р. разом з іншими в'язнями табору «Ламсдорф-III» у Судетах був звільнений радянськими військами та продовжив службу в армії», - йдеться у повідомленні.

Після війни Лебедєв повернувся до ТЮГу, а потім вступив до Школи-студії при МХАТі. Після її закінчення 1950 року став частиною трупи Театру імені Мосради. У МХАТ Лебедєва не прийняли, оскільки він був у полоні.

Актор знімався у фільмах "Ровесник століття", "Приборкання приборкувача", "Вічний поклик", "Баламут", "Відпустка за свій рахунок", "Зірка чарівного щастя" та інших.

Незважаючи на те, через що пройшов Лебедєв, у березні 2022 року він підписав звернення на підтримку військового вторгнення Росії до України.

Помер Лебедєв на 101-му році життя.

«Хто б йому приносив листи на підпис, напевно, сам попросив. Ще одна нежить. Земля скловатою», «Цьому столітньому м***ку життя пропонувало багато шансів стати людиною, але він віддав перевагу переродженню в тварину (напевно, у скунса). Земля – скловатою!», - пишуть користувачі соцмереж у коментарі.

Втім, дехто висловив припущення, що у його віці було пробачливо не цілком розуміти, що відбувається насправді і хто винен.