"Земля скловатою": пішов із життя відомий актор, який підтримав напад на Україну

"Земля скловатою": пішов із життя відомий актор, який підтримав напад на Україну

Пішов із життя найстаріший актор Театру Мосради та один із найстаріших артистів Москви, народний артист росії Микола Сергійович Лебедєв.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Офіційного каналу Театру.

Микола Сергійович народився 15 грудня 1921 року. У квітні 1941 р. молодого артиста призвали до армії і з перших днів війни опинився на фронті.

«Було контужено, поранено і в несвідомому стані взято в полон. Три невдалі втечі, шість концентраційних таборів пройшов Микола Сергійович. У 1945 р. разом з іншими в'язнями табору «Ламсдорф-III» у Судетах був звільнений радянськими військами та продовжив службу в армії», - йдеться у повідомленні.

Після війни Лебедєв повернувся до ТЮГу, а потім вступив до Школи-студії при МХАТі. Після її закінчення 1950 року став частиною трупи Театру імені Мосради. У МХАТ Лебедєва не прийняли, оскільки він був у полоні.

Актор знімався у фільмах "Ровесник століття", "Приборкання приборкувача", "Вічний поклик", "Баламут", "Відпустка за свій рахунок", "Зірка чарівного щастя" та інших.

Незважаючи на те, через що пройшов Лебедєв, у березні 2022 року він підписав звернення на підтримку військового вторгнення Росії до України.

Помер Лебедєв на 101-му році життя.

«Хто б йому приносив листи на підпис, напевно, сам попросив. Ще одна нежить. Земля скловатою», «Цьому столітньому м***ку життя пропонувало багато шансів стати людиною, але він віддав перевагу переродженню в тварину (напевно, у скунса). Земля – скловатою!», - пишуть користувачі соцмереж у коментарі.

Втім, дехто висловив припущення, що у його віці було пробачливо не цілком розуміти, що відбувається насправді і хто винен.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Блок рекламы


Похожие новости
Відчував себе Ейс Вентурою: актор Олексій Суровцев розповів, як під обстрілами рятував тварин з ІрпеняВідчував себе Ейс Вентурою: актор Олексій Суровцев розповів, як під обстрілами рятував тварин з Ірпеня
Відома активістка віддала життя за батьківщину, Україна тужить: "Не було таких, хто б не повертався їй услід"Відома активістка віддала життя за батьківщину, Україна тужить: "Не було таких, хто б не повертався їй услід"
Сотні хасидів вже прибули в Україну, місцева влада не в захваті: "Ми на них не чекали"Сотні хасидів вже прибули в Україну, місцева влада не в захваті: "Ми на них не чекали"
Alyosha згадала про ранок 24 лютого, який ніколи не зможе забути: "Переляк на все життя..."Alyosha згадала про ранок 24 лютого, який ніколи не зможе забути: "Переляк на все життя..."
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
В Афганістані сильні повені забрали життя десятків людейВ Афганістані сильні повені забрали життя десятків людей
Гіпнозна музика: акторка "Кухні" Катерина Кузнєцова розповіла, як в Росії працює попагандаГіпнозна музика: акторка "Кухні" Катерина Кузнєцова розповіла, як в Росії працює попаганда
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."
Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війниТіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війни
Блогерка з Дніпра звинуватила україномовних людей у нападі рф: "Через таких, як ви, ми страждаємо"Блогерка з Дніпра звинуватила україномовних людей у нападі рф: "Через таких, як ви, ми страждаємо"
Последние новости
Подгружаем последние новости