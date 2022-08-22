Зірка серіалу "Геркулес" Кевін Сорбо зробив скандальну заяву проти України

Поки світові знаменитості Анджеліна Джолі та Джессіка Честейн вислювлюють підтримку нашій країні та не бояться приїжджати сюди навіть у період війни, інші зірки демонструють повністю протилежну позицію. Американський актор Кевін Сорбо у соціальних мережах розповів, що думає стосовно нападу РФ на Україну.

На своїй сторінці в Twitter зірка серіалу "Геркулес" продемонстрував невдоволення тим, що країни, зокрема США , фінансово допомагають українцям у боротьбі з російськими загарбниками. Актор закликав припинити надсилати Україні кошти. "Припиніть надсилати гроші до України", - написав він, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/ksorbs

Свою скандальну заяву Сорбо не став пояснювати. Однак антиукраїнську позицію актора можна пов'язати з його прихильністю до колишнього президента США Дональда Трампа і неприязню до Джо Байдена. Американець критикує всі рішення глави своєї країни, враховуючи ті, що стосуються підтримки України.

Реакція людей на позицію Сорбо проти нашої країни була переважно негативною. У коментарях вони зазначили, що Кевін виявився ще одним "прихильником руського міра".

"Припиніть підтримувати агента КДБ який хоче відродження СРСР", "Припиніть надсилати свої гроші Республіканській партії, NRA та телепроповідникам", "Припиніть слати гроші Дональду Трампу", "Отже, Кевін, ви пропонуєте кинути Україну неспровокованому російському вторгненню? Ви працюєте на Росію, Кевін?", "Чому б тобі не упакувати манатки і не звалити в Росію, Кев?", "Блокую всіх, кому сподобався цей твіт. Дякую, Кевіне", "А якщо ми перестанемо надсилати гроші і Росія захопить Україну, ви звинуватите Байдена у слабкості", "Як воно – бути абсолютно неправим?", "Кевін Сорбо підтримує російську агресію. Запам'ятали", "Або що? Ти знімеш фільм про Геракла?" "Припиніть надсилати Кевіну наркотики", – висловилися користувачі мережі.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кевін Сорбо - американський актор, найбільш відомий завдяки ролі Геракла в серіалі "Дивовижні мандрівки Геракла" та ролі Ділана Ганта у серіалі "Андромеда". У 2013 році приїжджав до Москви, щоб відсвяткувати там Новий рік.