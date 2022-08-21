Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."

Співачка Ганна Трінчер поділилася ефектним чином у сукні з вирізом, вразивши українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу школа, де зіграла роль школярки Нати. Тепер же Трінчер ненавидить, коли її так називають. Зірка має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким нещодавно знаменитість в'їхала в нову квартиру. Зірка не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала у сукні з розрізом, вражаючи ефектними формами.

"Рідна мати моя. 23.08... Чекаєш?", - написала Ганна, інтригуючи прем'єрою.

Варто зазначити, що Трінчер зараз зайнята записом пісні разом зі своєю мамою та бабусею.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Дуже красива", "Я вже чекаю на цю шикарну пісню. Це просто буде краще ніж щось", "Така ніжна", "Аня, яка ти красива", "Так, дуже класний дме", "Яка сукня. Ви просто бомба", "Як завжди, королева".