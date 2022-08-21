Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."

анна Трінчер, скрін

Співачка Ганна Трінчер поділилася ефектним чином у сукні з вирізом, вразивши українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу школа, де зіграла роль школярки Нати. Тепер же Трінчер ненавидить, коли її так називають. Зірка має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким нещодавно знаменитість в'їхала в нову квартиру. Зірка не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала у сукні з розрізом, вражаючи ефектними формами.

"Рідна мати моя. 23.08... Чекаєш?", - написала Ганна, інтригуючи прем'єрою.

Варто зазначити, що Трінчер зараз зайнята записом пісні разом зі своєю мамою та бабусею.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Дуже красива", "Я вже чекаю на цю шикарну пісню. Це просто буде краще ніж щось", "Така ніжна", "Аня, яка ти красива", "Так, дуже класний дме", "Яка сукня. Ви просто бомба", "Як завжди, королева".


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальникуЕліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Міс Україна Всесвіт" Неплях у компанії красунь-сестричок змусила українок заздрити: "Шикарні""Міс Україна Всесвіт" Неплях у компанії красунь-сестричок змусила українок заздрити: "Шикарні"
Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."
Документалка про зранених війною українців виробництва Німеччини та Польщі отримала нагороду в ЛокарноДокументалка про зранених війною українців виробництва Німеччини та Польщі отримала нагороду в Локарно
Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."Подружка Барських Романова вразила виглядом у сукні з ефектним вирізом: "Друзі..."
Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"
"Холостячка" Огнєвіч влаштувала спекотне тренування, вразивши українців: "Йог 10го левела""Холостячка" Огнєвіч влаштувала спекотне тренування, вразивши українців: "Йог 10го левела"
Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців: "Леся, яке гарне..."Нікітюк ідеально підкреслила фігурку сарафаном, вразивши українців: "Леся, яке гарне..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук розстебнула гудзики блузи, змусивши українців ахнути: "Вогонь..."
Трінчер розкрила українкам секрет ідеальної золотої засмаги: "Відразу вид відпочившої та свіжої людини"Трінчер розкрила українкам секрет ідеальної золотої засмаги: "Відразу вид відпочившої та свіжої людини"
"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою"Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою
Последние новости
Подгружаем последние новости