Вирішив її підколоти: Фагот із "ТНМК" розповів про розмову з колишньою дружиною з Росії

Соліст українського гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, який служить у добровольчому батальйоні "Реванш", поділився історією, як на початку вторгнення РФ йому несподівано зателефонувала колишня дружина, яка мешкає у російському Бєлгороді, інформує Апостроф .

В інтерв'ю ЖВЛ музикант, який рідко говорить про своє особисте життя, розповів, що у перші дні війни спілкувався з першою дружиною, з якою розлучився на початку 2000-х. Після розриву колишні закохані не підтримують стосунки, але після 24 лютого жінка вирішила зателефонувати до Михайлюти.

Фото: instagram.com/fahot

"Мене набрав якийсь незнайомий номер у Viber і голос запитав: "Ти як?". Я відповів: "Нормально, мочимо русню". Я вирішив ще її підколоти і запитав: "Ти ж виходиш на вулицю з антивоєнним плакатом, сподіваюся? Вона відреагувала, знаєте, як: "Що ти мені політінформацію зібрався зараз читати", - поділився Фагот.

Після першої невдалої розмови музикант знову спробував поговорити з колишньою дружиною, проте жінка проігнорувала.

З початком війни Фагот також перестав спілкуватися зі старшим братом, який живе у Харкові та топить за "рускій мір".

Фото: instagram.com/fahot

"Коли він мені ляпнув фразу, що "А чому Зеленський Путіна злив?". Типу, ось у мене взагалі все вже, знаєш... Братан, братику, ну що в тебе в голові? Ми ніяк зараз не спілкуємося. Він взагалі перестав брати слухавку", - розповів Михайлюта.

Фагот намагався достукатися до рідної людини, але в нього нічого не вийшло, остання розмова пройшла на підвищених тонах.

"Зрозуміти можна кожного, але коли ти усвідомлюєш, що на твій район починають прилітати ракети, тоді що може змінити таку людину? Приліт у вікно? І то не факт", - вважає артист.