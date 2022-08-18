"Ми не купуємо Байрактари": Єфросиніна розповіла, чим насправді займається її іменний фонд

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про роботу власного благодійного фонду.

Популярна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка з початку війни багато виступала за кордоном на підтримку України та натрапила на хейт через мовне питання, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так цього разу Марія опублікувала кадри з літнього табору, який організував її фонд, де поспілкувалася з жінками та дітьми.

На кадрах можна побачити, що Маша разом із учасницями табору плідно провів час – багато спілкувалися, фотографували, займалися рукоділлям та плели маскувальні сітки. У підписі до публікації Єфросиніна розповіла, чим насправді займається її благодійний фонд.

"Я багато думаю над тим, як показати вам результат витрат ваших пожертвувань так, щоб ви відчули те ж, що відчувають ті, хто, скажімо, жертвує на Байрактарі, потім бачить його придбаним. Так, @masha.foundation не купує Байрактари. Ми відроджуємо жінок і дітей, які найбільше постраждали від війни. І я все ж таки спробую довести вам, що ваші донати допомагають теж дуже важливій справі", - поділилася телеведуча.

Також вона розповіла, що вдалося організувати вже кілька літніх таборів, у якому жінки та діти проходять реабілітацію, та отримують професійну допомогу. Крім того, Маша поділилася моторошними історіями цих жінок, що вони пережили під час окупації.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війниТіна Кароль подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, який вів щоденник війни
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні
Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальникуЕліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
Блок рекламы


Похожие новости
"Сумую за тобою": онука Ротару в стильному образі розповіла, як позичає сорочки у тата"Сумую за тобою": онука Ротару в стильному образі розповіла, як позичає сорочки у тата
"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні
Гіпнозна музика: акторка "Кухні" Катерина Кузнєцова розповіла, як в Росії працює попагандаГіпнозна музика: акторка "Кухні" Катерина Кузнєцова розповіла, як в Росії працює попаганда
"Настане час…": Ліда Лі з "Танців з зірками" відверто розповіла про свої мрії"Настане час…": Ліда Лі з "Танців з зірками" відверто розповіла про свої мрії
Єфросиніна після мовного скандалу знайшла нове виправдання з Поляковою: "Вони бояться сильних та розумних"Єфросиніна після мовного скандалу знайшла нове виправдання з Поляковою: "Вони бояться сильних та розумних"
Ім’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого синаІм’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого сина
Цибульська чесно розповіла, як її накриває: "Я в тому стані нічого не можу..."Цибульська чесно розповіла, як її накриває: "Я в тому стані нічого не можу..."
Єфросиніна перервала мовчання і відповіла на мовний скандал, в який потрапила із Поляковою: "Комусь треба було, щоб..."Єфросиніна перервала мовчання і відповіла на мовний скандал, в який потрапила із Поляковою: "Комусь треба було, щоб..."
"Загадала багато років тому": екс-дружина Потапа Горова розповіла, як побудувати правильні стосунки з дітьми"Загадала багато років тому": екс-дружина Потапа Горова розповіла, як побудувати правильні стосунки з дітьми
Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла про проблеми після народження сина: "Сколіоз, грижа та ще..."Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла про проблеми після народження сина: "Сколіоз, грижа та ще..."
Последние новости
Подгружаем последние новости