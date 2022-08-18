"Ми не купуємо Байрактари": Єфросиніна розповіла, чим насправді займається її іменний фонд

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про роботу власного благодійного фонду.

Популярна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка з початку війни багато виступала за кордоном на підтримку України та натрапила на хейт через мовне питання, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так цього разу Марія опублікувала кадри з літнього табору, який організував її фонд, де поспілкувалася з жінками та дітьми.

На кадрах можна побачити, що Маша разом із учасницями табору плідно провів час – багато спілкувалися, фотографували, займалися рукоділлям та плели маскувальні сітки. У підписі до публікації Єфросиніна розповіла, чим насправді займається її благодійний фонд.

"Я багато думаю над тим, як показати вам результат витрат ваших пожертвувань так, щоб ви відчули те ж, що відчувають ті, хто, скажімо, жертвує на Байрактарі, потім бачить його придбаним. Так, @masha.foundation не купує Байрактари. Ми відроджуємо жінок і дітей, які найбільше постраждали від війни. І я все ж таки спробую довести вам, що ваші донати допомагають теж дуже важливій справі", - поділилася телеведуча.

Також вона розповіла, що вдалося організувати вже кілька літніх таборів, у якому жінки та діти проходять реабілітацію, та отримують професійну допомогу. Крім того, Маша поділилася моторошними історіями цих жінок, що вони пережили під час окупації.