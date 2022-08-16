Дженніфер Еністон похвалилася ідеальною фігурою у роздільному купальнику

Дженніфер Лопес та Дженніфер Еністон цього року виповнилося 53 роки. І обидві зірки розкішні по-своєму. І тій, і тій можна позаздрити, адже вони виглядають чудово у своєму віці. Вперше за довгий час зірка серіалу "Друзі" поділилася фотографіями у купальнику, зачарувавши фігурою молодої дівчини.

Не гірше Лопес: 53-річна Дженніфер Еністон похизувалась ідеальною фігурою у роздільному купальнику

В особистому обліковому записі в Інстаграм американська актриса Дженніфер Еністон опублікувала серію фотографій, зроблених десь у райському містечку. Мабуть, у Мексиці, адже саме туди на відпочинок любить їздити зірка. Компанію їй склала подруга Ребекка Райт та колега Джейсон Бейтман, з яким вона грала разом у картині "Більше, ніж друг".

Виходячи з підпису до публікації "Поверніть нас назад", знімки були зроблені раніше цього року, і актриса вирішила поностальгувати. У будь-якому випадку фанати захопилися новими фото.

Не гірше Лопес: 53-річна Дженніфер Еністон похизувалась ідеальною фігурою у роздільному купальнику
На першому знімку Дженніфер Еністон постала з компанією спиною до камери. Вона одягнена в червоні плавки, парео, чорний верх від купальника та солом'яний капелюшок.

Також актриса зробила селфі, лежачи на шезлонгу.

Не гірше Лопес: 53-річна Дженніфер Еністон похизувалась ідеальною фігурою у роздільному купальнику
А потім її сфотографували, коли вона ніжилася під сонцем.

53-річна зірка американського ситкому "Друзі" може похвалитися приголомшливою фігурою. У неї стрункі підтягнуті ноги без вад, плоский живіт, вузька талія, ідеальна бархатиста шкіра, підкачані худі руки. Відомо, що Дженніфер Еністон уважно стежить за своїм харчуванням і займається йогою.

Не гірше Лопес: 53-річна Дженніфер Еністон похизувалась ідеальною фігурою у роздільному купальнику
Нагадаємо, Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні трендового відтінку сходила з дітьми до театру.


Анастасия Березовская, Тудей





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