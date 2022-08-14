The Economist: Україна на межі нервового зриву

Того дня Едуарда відправили в психіатричну клініку в Києві. Ярослав Захаров - лікар, який його оглянув, - сказав, що випадок не унікальний. Війна вплинула на кожного українця. Стрес робить ще більш уразливими людей, які й так були під ризиком психічного захворювання.

«Люди люблять тримати все під контролем, а війна цього не дозволяє», - сказав лікар журналістам The Economist .

Міністерство охорони здоров’я України прогнозує, що 3-4 мільйонам людей в країні доведеться приймати ліки, щоб розібратися з психічними проблемами, які стали наслідком війни. Ще 15 мільйонам знадобиться інша психологічна підтримка.

В липні клініка доктора Захарова була завантажена. Солдат, якого щойно прийняли, направав зброю на колегу на фронті. Але ситуація була ще гіршою в березні, коли тривала битва за Київ, а ракети постійно падали на житлові будинки. Лікарі розподіляють свої ресурси, як тільки можуть. Вони виписали всіх окрім найбільш небезпечних пацієнтів.