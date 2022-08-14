Зірка "Папіка" Петрожицька чесно показала, як виглядає без фільтрів: "Дуже довго вибирала..."

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька, відома українська акторка, чесно показала, як виглядає без фільтрів.

Як пише Politeka.net , Дарія Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість після початку війни поїхала до Німеччини до свого хлопця, який забрав її ще першого місяця. Дар'я, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила вийти у сторіс, опублікувавши нові кадри.

"Усім привіт. Коротше, знаєте, дуже довго вибирала фільтр, з яким я б знімала себе, щоб почуватися красивою і вирішила ніякої не вибирати. Привіт, давно мене не було, я скучила. Тому давайте поговоримо. Хоча б на початку так" , - написала сказала Петрожицька та запропонувала фанатам ставити запитання.

"Та навіщо ті фільтри", - написав фан.

"Бо мій "не час" затягнувся", - чесно відповіла Дар'я, натякаючи, що поки не доглядає особливо себе.