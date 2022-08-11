Я не рвусь у бій: Сашко Положинський розповів про свою службу в ЗСУ

Екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, як і багато інших знаменитостей, з початком війни в Україні відправився на фронт. Він служить стрільцем 47-го окремого батальйону, і час від часу розповідає у соцмережах про своє життя на передовій.

Так, цього разу артист опублікував пост в Instagram, у якому поділився, що першим не рветься у бій, на відміну від інших хлопців. Музикант пояснив свою позицію з цього приводу: "Наші навчання тривають. Багато хлопців потрохи нарікають, бо давно рвуться в бій. Не брехатиму - я не рвусь. В мене все, як у пісні: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба - то мушу". Буде відповідний наказ - піду в бій. А поки, згідно наказу, намагаюся стати кращим, щоби спокійніше та впевненіше почуватися в бою".

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Артист додав, що до лав ЗСУ вступив не для того, щоб загинути. Він наголосив, що планує жити довго та щасливо, і мріє побачити перемогу України над ворогом.

"Розділяю ваші переживання за мене - я за себе теж переживаю і до лав ЗСУ вступив не для того, щоби загинути. Я тут, бо відчув, що зараз мушу тут бути. Що зараз саме тут моє місце. І вже багато разів чув від колег: "Добре, що ти з нами!". І для мене це честь! А берегти себе я зможу рівно настільки, наскільки кожен, хто поруч зі мною, зможе берегти себе. Що з цього вийде - вирішить доля і покаже час", - написав Положинський, інформує Апостроф.

"Особисто я планую жити довго, щасливо спостерігаючи, як світ змінюється на краще після нашої спільної перемоги добра над злом. Але цю перемогу ще треба здобути - і вона геть не буде швидкою та легкою", - додав він.

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Виконавець підсумував, що омріяна перемога можлива лише за однієї умови – потрібні спільні зусилля всіх українців, адже сила нашого народу – в єдності.

"Тільки спільно - єдиним фронтом - зможемо перемогти. Наша сила - в єдності! А ще у витривалості, витримці та вірі в свої сили", - зазначив співак.

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Нагадаємо, Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ у лютому 2022 року. У травні він повідомив, що став солдатом ЗСУ у новоствореному 47-му окремому мотопіхотному батальйоні. До цього музикант активно займався волонтерством.


Любов Блажко, Апостроф





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