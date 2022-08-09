Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами: "Як добре співає"

Аліна гросу

Популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу показала свою родичку з чудовим головою.

Як повідомляє Politeka.net , з початку повномасштабної війни в Україні Аліна Гросу не часто ділиться моментами життя на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що артистка з перших днів війни вирішила бути корисною для суспільства та приєдналася до лав волонтерів, перебуваючи у рідних Чернівцях. Там Аліна Гросу допомагала готувати їжу людям, які через війну були змушені залишити свої будинки. Також шукала для них житло.

Аліна гросу, скрін

Зараз Аліна Гросу виставила єдину Інстграм-сторіс, щоб повідомити про іменини своєї маленької племінниці. Артистка показала фото дівчинки, яку звуть Софія та розповіла, що її родичка дуже гарно співає, але батьки не поспішають розвивати талант доньки.

"У моєї гарненької-племінниці день народження. Ви не уявляєте, як добре співає Софійка. А я все чекаю, коли батьки віддадуть її на професійний вокал. Нехай буде найщасливіша і найживіша у світі, коханні, злагоді та доброті", - написала Гросу у соцмережах.


Ирина Юрченко, politeka.net





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