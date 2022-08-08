Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном: "Космічна енергетика"

Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном: "Космічна енергетика"

У залі панувала космічна енергетика

З початку широкомасштабного вторгнення росіян лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на передовій підтримує українських бійців. Невеликі концерти іноді проводять прямо у бліндажах під час обстрілів. Між поїздками до гарячих точок відомий український музикант влаштовує благодійні концерти в Європі.

Святослав Вакарчук

Так, у себе в Інстаграмі Святослав Вакарчук показав захоплююче відео, зроблене під час виступу в іспанському місті Марбелья.

На кадрах видно, що під час концерту Океан Ельзи панувала просто космічна енергетика в залі.

"Так виглядають українські хвилі в Марбельї", - коротко підписав відео співак.

Користувачі мережі захопилися побаченим.

«Дякую, це було незабутньо»,

«Наш Вакарчук неймовірний і найкращий»,

«Як завжди – космічна енергетика»,

«Українець, вірний своїй батьківщині, який несе світові голос правди»,

«Чекаємо на перемогу, щоб у кожному місті України були такі хвилі»,

«Дуже потужний виступ»,

"Круто, хочу в цю ауру", - пишуть у коментарях.


Ирина Юрченко, politeka.net





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