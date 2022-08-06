Злата Огнєвіч зізналася, як заробляє гроші під час війни

Злата Огнєвіч зізналася, що забезпечена під час війни, на відміну від багатьох представників шоу-бізнесу. Співачка, як і раніше, заробляє гроші. Вона розсекретила свої джерела прибутку.

Злата Огнєвіч зізналася, як заробляє гроші під час війни

Злата Огнєвіч звикла багато та плідно працювати. Вона активно розвиває свою кар'єру як сольна виконавиця. Артистка розповіла про свій заробіток під час повномасштабної війни із РФ.

Зірка знає, що в такий складний період багато її колег залишилися без грошей. Спочатку скасували всі концерти, тому зірки почали виступати за кордоном, але кошти передають на потреби української армії.

Поп-діва також виступає без гонорарів – з метою благодійності та підтримки військових. Її основне джерело доходу – за рахунок роялті та блогерської діяльності.

"Мені прибуток приносить діджитал-світ. Це і блогерство, і якісь рекламні прояви, і прослуховування моєї музики і використання моєї музики", - розповіла Злата в інтерв'ю "Музвару".

Злата Огнєвіч зізналася, як заробляє гроші під час війни

Нагадаємо, 2013 року Злата представила Україну на музичному конкурсі "Євробачення". Їй не вдалося перемогти, але вона увійшла до фіналістів. Зірка набрала 214 балів та посіла третє місце.

Співачка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка". У фіналі вона обрала київського бізнесмена Андрія Задворного. Однак через 1,5 місяці він її покинув.

Молодий підприємець заявив, що його романтичні почуття зникли. Злата Огнєвіч дорікнула екс-коханому, якого вважає зрадником.


Ловіцька Леся, Тудей





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