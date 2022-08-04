Астаф'єва в день народження звернулася до українців із важливим проханням: "Давайте зараз підтримаємо..."

Даша Астаф'єва

Шанувальники знаменитості швидко приєдналися до ініціативи.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва не лише актриса, співачка та модель, а й волонтер. З початку військової агресії росії проти України вона кинула всі свої сили на допомогу українській армії.

Сьогодні вона святкує День народження. Замість поздоровлень вона попросила задонатити на благодійний рахунок за посиланням.

"Привіт, сьогодні мій день народження і я хочу подякувати кожному з вас за теплі слова. Всі ми зараз мріємо лише про одне. Тому зараз підтримаємо наших захисників. Без зайвих слів, запрошую вас приєднатися до банки, на потреби наших захисників", - звернулася до українців Даша Астаф'єва.

Вона також додала, що пишається нашою країною і кожної миті все більше.

"Я вірю, що мрії здійснюються лише колективним бажанням. Давайте разом наблизимо цю мрію", - завершила Даша Астаф'єва.

Шанувальники знаменитості швидко приєдналися до ініціативи. Крім того, багато хто залишив для Даші компліменти під відео:

"З Днем Народження квіточка... шкода що в такий час, але продовжуємо жити і допомагати армії", "Ви така щира", "Сильна, смілива, прекрасна Даша".


Александра Павленко, politeka.net





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