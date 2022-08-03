Пройшов Іловайськ та Широкине: на війні загинув відомий український боєць

У Бахмуті Донецької області у бою загинув український військовий, офіцер 58-ї ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського Володимир Гунько. Боєць, який вижив в Іловайську 2014 року та Широкиному 2015-го, загинув 31 липня 2022 року, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації друзів бійця у Facebook.

Зазначається, що військовий прибув у Бахмут 23 липня та через кілька днів його вбили російські окупанти. Прощання з бійцем відбудеться у Києві, поховають у Вінницькій області.

Як зазначив журналіст Володимир Рунець, говорячи про загибель від рук окупантів Володимира, це була відкрита, доброї душі людина. Він прагнув з початку повномасштабного вторгнення перевестися з тилу на передову.

"Навіть уже на службі він щотижня возив волонтерку на Донбас. З Вовою ми познайомилися в Широкіному під Маріуполем, куди він повернувся одразу після понад ста днів полону в Іловайську. У Вови складний характер, бо надто загострене почуття справедливості. Він змінював усе і всіх навколо себе. Від патрульних поліцейських до самих високих чиновників. Вова не знав, як обманювати. Це просто йому не притаманно. Вова міг зняти з себе останню сорочку і віддати незнайомій людині... Останній раз ми з ним говорили в ватсапі, коли він вимагав, щоб я зробив сюжет про безчинства російської православної церкви у Вінниці. Я казав, та давай вже пізніше, а він виносив мозок: роби, це теж частина війни...", - написав він.

Волонтер Владислав Самойленко розповів, що Володимир їздив кілька місяців на схід та рвався на фронт.

"В його підрозділах солдати роблять щомісячний скидон в спільний бюджет на свої потреби і не смикають по дрібницях волонтерів. На це рівнялись інші і приводили в приклад. Просив і мене не панькатися зайвий раз і не догоджати усім. Красень, розумний, без понтів, і з десятками життєвих цікавих історій. Вова, як і усі проактивні нормальні люди хотіли знищувати загарбника і переживши багато своїх втрат в батальйоні Донбас і інших підрозділах в попередні роки не опускав руки - допомагав побратимам та перевіреним побратимам", - зауважив він.