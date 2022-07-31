Трагічно обірвалися життя відомого українця зі списку Forbes та його дружини: "Внаслідок обстрілу міста..."

Свічка, горе, траур, скрін

Під час масованих обстрілів Миколаєва в ніч на 31 липня обірвалося життя відомого українського бізнесмена.

Про трагедію повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

"Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений. Так багато зроблено – так багато можна було б зробити… З повагою та глибоким співчуттям. Спочивайте з миром", — написав Кім.

Віталій Кім

У ніч на неділю, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу — напевно, найсильнішому за весь час. Потужні вибухи, у тому числі касетних снарядів, лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.


Тарас Галушко, politeka.net





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